США могут стать третьей стороной в Минских переговорах - Резников

Переговоры по Донбассу между Украиной и Россией в Минске идут в рабочем режиме. На последней встрече в Беларуси удалось договориться об открытии двух новых контрольно-пропускных пунктов на Луганщине за четыре месяца.

Во время заседания 15 июля также договорились о 13 местах, где пройдет разминирование территорий. Украинская сторона отправила список людей, которых предлагают на обмен. Ожидается ответ РФ, рассказал Фактам ICTV министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

— Но надо понимать, что мир не может быть установлен в Минске. Мир может быть установлен только на встрече лидеров стран. Для нас это нормандский формат. А минские переговоры — это техническая площадка, которая выполняет решение Норманди, — пояснил Резников.

Чтобы состоялись следующие переговоры в нормандском формате, боевики должны выполнить условия предыдущих переговоров, которые прошли в декабре в Париже.

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Также должно быть три новых участка разведения, обмен пленными и открытие двух контрольно-пропускных пунктов. В политической плоскости — имплементирована формула Штайнмайера о закону о выборах на оккупированном Донбассе.

— Существует принятый парламентом страны закон и его нужно модернизировать. Но сам текст закона меняться не будет, — заявил Резников.

О переформатировании Минских соглашений

Текст Минских соглашений не соответствует действительности, так как на момент их принятия, Россия захватила 1,7 тыс. кв. км земли.

— Поэтому или РФ отводит свои гибридные войска за линию разграничения, как говорится в соглашении, или мы забываем старые договоренности и создаем Минск-4, — рассказал министр.

Наши партнеры из Европы и Америки должны быть готовы к переформатированию минских переговоров.

— Я бы хотел, чтобы США были более вовлечены в украинский вопрос. Но они нам помогают — сейчас же положительные решения по НАТО.

США может стать третьей стороной в минских переговорах. Они одни из подписантов Будапештского меморандума, который гарантировал Украине целостность границ и суверенитет.

— Потому что война идет не на Востоке Украины. Она идет на Востоке всей Европы, — пояснил он.

О миротворцах на Донбассе

Миротворческий контингент мог бы сбалансировать отсутствие доверия между сторонами конфликта.

— Один из факторов конфликта, который должен быть решен — это вопрос недоверия. Институт миротворчества мог бы сбалансировать стороны, — заявил Резников.

Задача у власти одна — победить в войне и восстановить суверенитет Украины на Донбассе.

Шантаж России

Во время Трехсторонней контактной группы в Берлине 3 июля, Россия не выдвигала ультиматумов об изменениях Конституции Украины. Не было требований от РФ о том, чтобы в Конституции прописали так называемый особый статус ОРДЛО, иначе они выйдут из переговорного процесса, обьяснил Резников.

— Менять Конституцию и вносить туда пункт об особом статусе Донбасса не будут, — заявил министр.

В Германии тогда встречались руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр Алексей Резников. Россию представлял заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.