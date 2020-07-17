США може стати третьою стороною у Мінських переговорах – Резніков

Переговори щодо по Донбасу між Україною та Росією у Мінську йдуть у робочому режимі. На останній зустрічі у Білорусі вдалось домовитись про відкриття двох нових контрольно-пропускних пунктів на Луганщині за чотири місяці.

Під час засідання 15 липня, також домовились про 13 місць, де пройде розмінування територій. Українська сторона відправила список бранців, яких пропонують на обмін. Очікують відповідь РФ, розповів Фактам ICTV міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

– Але треба розуміти, що мир не може бути встановлений у Мінську. Мир може бути встановлений тільки на зустрічі лідерів країн. Для нас це є нормандський формат. А мінські переговори – це технічний майданчик, який виконує рішення зустрічей Норманді, – пояснив Резніков.

Щоб відбулись наступні переговори у нормандському форматі, бойовики повинні виконати умови попередніх переговорів, які пройшли у грудні у Парижі.

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Також має бути три нових ділянки розведення, обмін полоненими та відкриття двох контрольно-пропускних пунктів. У політичній площині – імплементована формула Штайнмаєра щодо закону про вибори на окупованому Донбасі.

– Існує прийнятий парламентом країни закон і його потрібно модернізувати. Але сам текст закону змінюватись не буде, – заявив Резніков.

Про переформатування Мінських угод

Текст Мінських угод не відповідає дійсності, так як на момент їх ухвалення, Росія захопила 1,7 тис. кв. км землі.

– Тому або РФ відводить свої гібридні війська за лінію розмежування, як говориться в угод, або ми забуваємо старі домовленості і створюємо Мінськ-4, – розповів міністр.

Наші партнери із Європи та Америки мають бути готові до переформатування мінських переговорів.

– Я би хотів, щоб США були більш залучені до українського питання. Але вони нам допомагають – нині ж позитивні рішення щодо НАТО.

США може стати третьою стороною у мінських переговорах. Вони є одними із підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні цілісність кордонів та суверенітет.

– Тому що війна триває не на Сході України. Вона триває на Сході Європи, – пояснив він.

Про миротворців на Донбасі

Миротворчий контингент міг би збалансувати відсутність довіри між сторонами конфлікту.

– Один із чинників конфлікту, який має бути вирішений – це питання недовіри. Інститут миротворства міг би збалансувати сторони, – заявив Резніков.

Завдання у влади є одне – перемогти у війні та відновити суверенітет України на Донбасі.

Шантаж Росії

Під час Тристоронньої контактної групи у Берліні 3 липня, Росія не висувала ультиматумів про зміни до Конституції України. Не було вимог РФ про те, щоб у Конституції прописали так званий особливий статус ОРДЛО, інакше вони вийдуть із переговорного процесу, пояснив Резніков.

– Змінювати Конституцію і вносити туди пункт про особливий статус Донбасу не будуть, – заявив міністр.

У Німеччині тоді зустрічались керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр Олексій Резніков. Росію представляв заступник голови Уряду РФ Дмитро Козак.