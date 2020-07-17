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Факти / Україна

Відповідь РФ на Кавказ 2020: ЗСУ проведуть масштабні навчання на півдні

Військові навчання Об’єднані зусилля 2020 відбудуться на полігонах півдня в останній декаді вересня.

Підготовка військових стане асиметричною відповіддю на російські навчання Кавказ 2020, які заплановані на цей же час, заявив міністр оборони України Андрій Таран.

У рамках навчань Генеральний штаб у новій J-структурі перевірить готовність діяти відповідно до стандартів НАТО.

Планується також перевірити здатність організовувати взаємодію з пунктами управління збройних сил НАТО.

Очікується участь представників Альянсу в навчаннях Об’єднані зусилля 2020.

Читайте: ЗСУ не бачать загрози вторгнення Росії, але підсилили розвідку – Наєв

Крім командно-штабних навчань, на полігонах проведуть бойові стрільби із зенітно-ракетних комплексів. У навчаннях також задіють літаки військово-повітряних сил.

Нині Міноборони України не бачить загрози наступу Росії в період проведення навчань Кавказ 2020 року, наголосив Таран.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявляв про заплановані масштабні навчаннях наприкінці літа – початку осені.

Нова структура ЗСУ

У рамках переходу ЗСУ на стандарти і структури НАТО було створено орган військового управління стратегічного рівня Командування об’єднаних сил Збройних Сил України.

Згідно з реформою, яку президент Володимир Зеленський підписав 12 березня 2020 року, перехід органів управління командування ЗСУ на J-структури покликаний чітко регламентувати, хто відповідає за планування операцій, хто за підготовку сил і засобів, а хто за застосування угруповань Збройних Сил.

Фото: ООС

Джерело: Інтерфакс-Україна

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