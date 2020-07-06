ВСУ не видят угрозы вторжения России, но усилили разведку — Наев

По состоянию на 6 июля Вооруженные силы Украины не видят угрозы вторжения Российской Федерации в нашу страну.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев и добавил, что ВСУ отработала планы на все военные угрозы, в том числе и на Таврическом направлении.

— Военные угрозы есть потенциальные — те, которые могут при определенных обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра станут полномасштабной агрессией. Сейчас угрозы вторжения Российской Федерации в Украину ВСУ не отмечают, — сказал Наев в эфире Свободы слова на ICTV.

Командующий Объединенных сил ВСУ также сообщил, что по состоянию на 6 июля Вооруженные силы Украины усилили все виды разведки.

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Возможное наступление России на Херсонскую область

Украинские и зарубежные эксперты неоднократно высказывали опасения, что Россия может пойти на масштабное вторжение из Крыма ради завоевания Северо-Крымского канала до Днепра.

Москва открещивается от намерения атаковать Херсонскую область, чтобы восстановить водоснабжение в оккупированный Крым.

6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о возможном вторжении РФ “нагнетанием антироссийской истерии в Украине”.