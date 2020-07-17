Вітренко пішов з посади: топ-5 здобутків у Нафтогазі

Виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко йде з посади, де працював з 2014 року.

– Сьогодні мій останній день роботи в Нафтогазі України. Я прийшов сюди після Революції гідності. І всі ці роки робив все, щоб захищати нашу з вами гідність і відстоювати нашу енергетичну незалежність, – повідомив він.

Вітренко на посаді відповідав за кошти від Газпрому, і йдучи з посади, побажав своїм наступникам компетентності та порядності використовувати ці гроші на благо громадян України.

Здобутки Вітренка

Скасування газової залежності від РФ

Керівництво Нафтогазу змогло за рік виконати те, що десятиліттями вважалося неможливим, – повністю перевести Україну на європейський газовий імпорт і відмовитися від послуг Росії.

Для цього збудували три газопроводи для постачання газу з ЄС до України.

Будінце в Словаччині;

Германовичі у Польщі;

Берегдароц в Угорщині.

Це дало змогу розблокувати зарезервовані Газпромом потужності, тому вже наприкінці 2014 року з Європи Україна отримувала 60% газу, а в листопаді 2015 року повністю відмовилась від газу країни-окупанта.

Перемога в Стокгольмському арбітражі

У 2009 році Нафтогаз і Газпром підписали контракт на постачання і транзит природного газу, унаслідок чого Україна переплатила Росії $17-29 млрд.

Нове керівництво Нафтогазу подало позов до Стокгольмського арбітражу, вимагаючи від російського монополіста повернути переплачені кошти та компенсувати менші обсяги поданого для транзиту газу.

У 2017 році Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення на користь України. Два роки Росія намагалася уникнути виплати, але в 2019 році здалась і виплатила борг, який з урахуванням відсотків зріс до $2,9 млрд.

Від перемоги у Стокгольмському арбітражі до держбюджету в 2018 році надійшло 56 млрд грн.

Транзитний контракт

Угода щодо транзиту російського газу територією України закінчувалася 31 грудня 2019 року. У цей момент РФ хотіла позбавити Україну транзитних доходів. Для реалізації цього плану хотіли використати газопровід Північний потік-2.

Припинення дії цього контракту передбачало, що надходження газу на територію України юридично вважалося б контрабандою.

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У грудні 2019 року Україні та РФ вдалося домовитися і вони уклали новий транзитний договір на п’ять років з можливістю продовження ще на 10.

Це перший раз в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом “качай або плати”

Тобто, незалежно від того, прокачуватиме Газпром паливо українською ГТС чи переорієнтує його на інші газогони, він однак сплачуватиме за зарезервовані потужності (за замовчуванням – в межах передбачених новим контрактом мінімальних обсягів).

Відмова платити – прямий шлях до розірвання угод Газпрому з європейськими споживачами, які доволі чутливо ставляться до невиконання комерційних зобов’язань.

Визначною подією є також перехід на європейські правила щодо транзиту газу. Десятиріччями ми працювали за правилами, які склалися ще за радянських часів, хоча це блокувало транзит для використання тільки Газпромом, а також не дозволяло нам повністю інтегруватися в європейський ринок.

Звільнення Вітренка

13 травня Юрій Вітренко заявив, що його посаду у компанії скорочують і пов’язує це з тим, що “зараз не є пріоритетом ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом”.

У Нафтогазі звільнення Вітренка пояснили “оптимізацією внутрішньої організаційної структури”.

Джерело: Юрій Вітренко