Национальное антикоррупционное бюро рассказал о пяти эпизодов, в которых обвиняют руководство и судей Окружного административного суда Киева.

Аудиозаписи разговоров судей из текстовыми расшифровками опубликованы на YouTube-канале НАБУ.

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Эпизод 1: Имущественное положение

НАБУ утверждает, что председатель ОАСК Павел Вовк и судьи обладают дорогими активами и ведут не сопоставим с уровнем доходов образ жизни.

Вовк за последние пять лет более 30 раз побывал за рубежом. Отдыхал на Мальдивских островах. Он также приобрел несколько килограммов золотых изделий у своего коллеги — судьи апелляционного суда.

Эпизод 2: Заказные решения в ОАСК

По данным НАБУ, в решении о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде в 2019 году. Глава ОАСК заявил в разговоре, что судьи готовы принять такое решение для мести действующей на тот момент власти.

Павел Вовк и его заместитель Евгений Аблов решили подать иска о запрете государственным служащим выезжать за границу после проведения выборов президента Украины в 2019 году. Таким образом они хотели продемонстрировать свою власть.

Эпизод 3; Захват власти головой ОАСК

Детективы объясняют, что речь идет о конкурсе в Высший совет правосудия. Якобы в марте 2019 года Вовк, опасаясь, что конкурс могут выиграть нелояльные к нему лица, поручил одному судьи подготовить иск для его подачи от подставных лиц, чтобы отменить результаты.

Эпизод 4: Вмешательство главы ОАСК в деятельность других органов власти

В нем говорится, что Павел Вовк использовал свое служебное положение для вмешательства в деятельность других государственных органов. Пытался давить на судей Конституционного суда Украины.

Эпизод 5: Особый статус ОАСК и судей

Судья Евгений Аблов пытался проверить трафик телефона журналистки через свои контакты в правоохранительных органах.

Что инкриминируют судьям ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро установило, что в Окружном административном суде Киева во главе с Павлом Вовком действовала преступная организация, которая хотела контролировать власть в Украине.

Судьи попытались установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

НАБУ и САП 17 июля провели обыски в здании суда.

Фото: НАБУ