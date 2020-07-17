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Факты / Украина / Общество

Чем известен Окружной административный суд Киева: топ-5 резонансных дел

Национальное антикоррупционное бюро совместно с Специализированой антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и двум судьям.

Факты ICTV собрали резонансные дела, которые за последние два года прошли через ОАСК.

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Суд над Ульяной Супрун

29 августа 2019 года ОАСК под председательством судьи Павла Вовка отстранил и впоследствии вернул Ульяне Супрун полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Остановка конкурса на председателя Государственной фискальной службы

18 апреля 2019 года суд приостановил распоряжение Кабинета министров Украины о выборе председателя ДФС.

Сначала остановить конкурс хотел бывший главный фискал Роман Насиров, но судьи не стали на его сторону. А когда иск подал тогдашний нардеп Андрей Антонищак, конкурс остановили.

Национализация Приватбанка незаконная

Одна из самых резонансных дел. 18 апреля 2019 года ОАСК удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

Якобы отчет НБУ о внеплановой проверке банка на момент национализации был неподобающе оформлен.

Чем известен Окружной административный суд Киева

Приостановка переименование УПЦ МП

22 мая 2019 года судьи админсуда приостановили переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Российскую Православную Церковь в Украине.

По решению Верховной Рады, церковь должна была внести в свое название связь с Россией.

Остановка декоммунизации в Киеве

26 июня 2019 года админсуд, под председательством судьи Вовка, признал незаконным решение Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина на проспекты Бандеры и Шухевича в столице.

Судьям было недостаточно надлежащего обоснования принятия данных решений.

Что инкриминируют судьям ОАСК

По данным НАБУ судьи Окружного административного суда Киева во главе с Павлом Вовком создали преступную организацию, которая попыталась установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия. Так хотели контролировать власть в Украине.

Также судьи принимали заказные решения в собственных интересах.

В бюро напоминают, что председатель ОАСК, его заместитель и еще один судья получают подозрение уже второй раз. Их обвиняли во вмешательстве в систему судейства в 2018 году.

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