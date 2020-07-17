Чем известен Окружной административный суд Киева

Национальное антикоррупционное бюро совместно с Специализированой антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и двум судьям.

Факты ICTV собрали резонансные дела, которые за последние два года прошли через ОАСК.

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Суд над Ульяной Супрун

29 августа 2019 года ОАСК под председательством судьи Павла Вовка отстранил и впоследствии вернул Ульяне Супрун полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Остановка конкурса на председателя Государственной фискальной службы

18 апреля 2019 года суд приостановил распоряжение Кабинета министров Украины о выборе председателя ДФС.

Сначала остановить конкурс хотел бывший главный фискал Роман Насиров, но судьи не стали на его сторону. А когда иск подал тогдашний нардеп Андрей Антонищак, конкурс остановили.

Национализация Приватбанка незаконная

Одна из самых резонансных дел. 18 апреля 2019 года ОАСК удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

Якобы отчет НБУ о внеплановой проверке банка на момент национализации был неподобающе оформлен.

Приостановка переименование УПЦ МП

22 мая 2019 года судьи админсуда приостановили переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Российскую Православную Церковь в Украине.

По решению Верховной Рады, церковь должна была внести в свое название связь с Россией.

Остановка декоммунизации в Киеве

26 июня 2019 года админсуд, под председательством судьи Вовка, признал незаконным решение Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина на проспекты Бандеры и Шухевича в столице.

Судьям было недостаточно надлежащего обоснования принятия данных решений.

Что инкриминируют судьям ОАСК

По данным НАБУ судьи Окружного административного суда Киева во главе с Павлом Вовком создали преступную организацию, которая попыталась установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия. Так хотели контролировать власть в Украине.

Также судьи принимали заказные решения в собственных интересах.

В бюро напоминают, что председатель ОАСК, его заместитель и еще один судья получают подозрение уже второй раз. Их обвиняли во вмешательстве в систему судейства в 2018 году.