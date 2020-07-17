Вовк і судді планували захоплення державної влади - відео

Національне антикорупційне бюро розповіло про п’ять епізодів, у яких звинувачують керівництво та суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Аудіозаписи розмов суддів з текстовими розшифровками опубліковані на YouTube-каналі НАБУ.

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Епізод 1: Майновий стан

НАБУ стверджує, що голова ОАСК Павло Вовк та судді володіють дорогими активами і ведуть непорівнянний з рівнем доходів спосіб життя.

Вовк за останні п’ять років понад 30 разів побував за кордоном. Відпочивав на Мальдівських островах. Він також придбав кілька кілограмів золотих виробів у свого колеги – судді апеляційного суду.

Епізод 2: Замовні рішення в ОАСК

За даними НАБУ, у рішенні про визнання відсутності коаліції у Верховній Раді у 2019 році. Глава ОАСК заявив у розмові, що судді готові ухвалити таке рішення для помсти чинної на той момент влади.

Павло Вовк і його заступник Євген Аблов вирішили подати позову про заборону державним службовцям виїжджати за кордон після проведення виборів президента України у 2019 році. Таким чином вони хотіли продемонструвати свою владу.

Епізод 3; Захоплення влади головою ОАСК

Детективи пояснюють, що йдеться про конкурс до Вищої ради правосуддя. Нібито у березні 2019 року Вовк, побоюючись, що конкурс можуть виграти нелояльні до нього особи, доручив одному з суддів підготувати позов для його подачі від підставних осіб, щоб скасувати результати.

Епізод 4: Втручання глави ОАСК в діяльність інших органів влади

У ньому йдеться, що Павло Вовк використав своє службове становище для втручання в діяльність інших державних органів. Спробував тиснути на суддів Конституційного суду України.

Епізод 5: Особливий статус ОАСК і суддів

Суддя Євген Аблов намагався перевірити трафік телефону журналістки через свої контакти у правоохоронних органах.

Що інкримінують суддям ОАСК

Національне антикорупційне бюро встановило, що в Окружному адміністративному суді Києва на чолі з Павлом Вовком діяла злочинна організація, яка хотіла контролювати владу в Україні.

Судді спробували встановити контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України і Вищою радою правосуддя.

НАБУ та САП 17 липня провели обшуки у будівлі суду.

Фото: НАБУ