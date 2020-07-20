Під час спроби евакуації тіла загиблого під Зайцевим лейтенанта Дмитра Красногрудя, бойовики напали на українську групу, яка була у білих касках та пов’язках. І це попри гарантії тиші, надані ОБСЄ.

На місці загинув медик Микола Ільїн, ще один сержант-розвідник отримав поранення. Попри усі норми гуманітарного права тіла загиблих та пораненого бійця бойовики відмовлялись віддавати Україні протягом кількох днів.

Згодом вдалось домовитись про передачу тіл загиблих військових – медика та лейтенанта. Доля ж пораненого сержанта досі невідома.

Україна назвала таку смертельну атаку із боку Росії – воєнним злочином. Напад на медика та евакуаційну групу засудили також Євросоюз, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.

Проте спецмісія ОБСЄ в Україні грає в мовчанку і ніяк не пояснює, чому цей випадок не відображений у звіті організації.

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Тим часом сепаратисти хочуть обставити усе так, що український медик сам підірвався на міні – згодом після трагедії вони виклали відео з камери, яка нібито була на грудях Ільїна.

Окрім того, Росія активно перевозить нову спецтехніку до кордону України та планує проводити військові навчання “Кавказ-2020”. У відповідь у Києві заявили що проведуть паралельно свої маневри спільно з Північноатлантичним альянсом.

Проте міністр оборони України Андрій Таран впевнений, що країна-агресор наврядчи готується до масштабного військового вторгнення. На його думку, Москва швидше працює над тим, щоб підірвати нашу державу зсередини.

Про це може свідчити не тільки різке загострення на Донбасі, але і досить неоднозначні вбивства співробітників спеціальних органів України.

У ніч проти середи поряд з дитячим майданчиком на столичній Оболоні знайшли тіло полковника СБУ. У березні 2017 року внаслідок теракту в Маріуполі загинув полковник контрозвідки Олександр Хараберюш.

А через кілька місяців того ж року у Києві підірвали автомобіль із розвідником Миколою Шаповаловим. Поліція не виключає того, що усі ці вбивства могли бути замовними.

Тим часом переговори щодо Донбасу між Україною та Росією у Мінську йдуть у робочому режимі. На останній зустрічі у Білорусі вдалось домовитись про відкриття двох нових контрольно-пропускних пунктів на Луганщині за чотири місяці.