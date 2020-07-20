Экс-главу Укравтодора Славомира Новака не будут экстрадировать в Украину, поскольку его задержали в Польше и предъявили подозрение в рамках законодательства.

Дело, по которому подозревают Новака, расследуется совместно украинской и польской сторонами.

По словам, директора НАБУ Артема Сытника, у Новака двойное гражданство – Польши и Украины.

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— В настоящее время ему предъявлено польской стороной подозрение в рамках законодательства Польши. Но информация, которая получена в рамках работы совместной группы, также использована, — сказал и.о. руководителя САП Максим Грищук Грищук

Сытник добавил, что Украина подготовила подозрения и направлена их в Польшу для уведомления подозрений.

Об экстрадиции Новака речи не идет.

— Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами, — сказал Сытник.

Задержание Славомира Новака

20 июля бывшего министра транспорта Польши и экс-председателя Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше.

Его подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.

По словам и. о. руководителя САП Максима Грищука, одним из таких эпизодов было продление действия договора для украинской компании за вознаграждение.

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что Новак предлагал создать в Польше совместное предприятие с одним из международных подрядчиков.

Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках следствия, составляет €270 млн.

Сытник добавил, что уже собрана достаточная доказательная база, чтобы сообщить о подозрении.