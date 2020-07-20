Екс-главу Укравтодору Славомира Новака не екстрадуватимуть в Україну, оскільки його затримали в Польщі і пред’явили підозру в рамках законодавства.

Справа, за якою підозрюють Новака, розслідується спільно українською та польською сторонами.

За словами, директора НАБУ Артема Ситника, у Новака подвійне громадянство – Польщі та України.

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– В даний час йому пред’явлено польською стороною підозру в рамках законодавства Польщі. Але інформація, яка отримана в рамках роботи Спільної групи, також використана, – сказав в.о. керівника САП Максим Грищук.

Ситник додав, що Україна підготувала підозри і направлена їх до Польщі для повідомлення підозр.

Про екстрадицію Новака мови не йде.

– Ми не бачимо принципової різниці, де буде проходити суд. Дії, які інкримінуються, спільно оцінені як нами, так і нашими польськими колегами, – сказав Ситник.

Затримання Славоміра Новака

20 липня колишнього міністра транспорту Польщі та екс-голову Укравтодору Славоміра Новака затримали в Польщі.

Його підозрюють у корупції, відмиванні грошей та управлінні організованою злочинною групою.

За словами в. о. керівника САП Максима Грищука, одним з таких епізодів було продовження дії договору для української компанії за винагороду.

Директор НАБУ Артем Ситник розповів, що Новак пропонував створити в Польщі спільне підприємство з одним з міжнародних підрядників.

Сума тендерів, яка відпрацьовується в рамках слідства, становить €270 млн.

Ситник додав, що вже зібрана достатня доказова база, щоб повідомити про підозру.