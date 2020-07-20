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Факты / Украина

НАБУ и САП проводят обыски в офисах Укравтодора после задержания Новака

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в офисах Укравтодора после задержания его бывшего главы Славомира Новака.

Также следственные действия проходят в офисах компаний-участниц тендеров государственного агентства и по месту жительства бывших должностных лиц и граждан Польши, которых подозревают в участии в преступной организации.

В НАБУ добавили, что обыски проводятся совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой в рамках общего расследования преступлений в сфере дорожного хозяйства.

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Санкционированные обыски проходят в Киеве, Львове и на территории Польши.

  • Обыски в Укравтодоре: НАБУ и САП проводят следственные действия
  • Обыски в Укравтодоре: НАБУ и САП проводят следственные действия
  • Обыски в Укравтодоре: НАБУ и САП проводят следственные действия
  • Обыски в Укравтодоре: НАБУ и САП проводят следственные действия
НАБУ и САП проводят обыски в офисах Укравтодора после задержания Новака / 2 фотографии

Задержание Славомира Новака

20 июля бывшего министра транспорта Польши и экс-председателя Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше.

Его подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.

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