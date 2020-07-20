Правила декретного отпуска в Украине хотят изменить. В закон Об отпусках предлагается внести изменения по оформлению декрета и дополнительного отпуска для мужчин за рождение ребенка.

В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект № 3695 от партии Слуга народа о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком, которым предлагается разрешить брать трехлетний декретный отпуск мужчинам и ввести новый вид отпуска — 14-дней в случае рождения ребенка.

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Дополнительный отпуск

Согласно документу, при рождении ребенка один из членов семьи имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней.

Его смогут оформить:

мать ребенка;

отец ребенка, который не является мужем;

муж матери ребенка;

бабушка или дедушка, если ребенок воспитывается одним из родителей.

Также новый дополнительный отпуск не отменяет право на больничный по беременности и родам для женщины и декретного отпуска по уходу за ребенком.

Декрет для мужчин

Также трехлетний отпуск по уходу за ребенком, согласно закону, сможет взять мужчина.

Сейчас такое право предоставляется исключительно женщинам, однако если жена зарабатывает гораздо больше, декретный отпуск разрешается оформлять на отца ребенка.

— По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству, — говорится в законопроекте.

Кроме того, народными депутатами предлагается ввести специальную продолжительность рабочего дня для мужчин или женщин, у которых ребенок в возрасте до 14 лет и имеет инвалидность, а также для отцов, которые воспитывают ребенка без жены.

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Также, по зарегистрированному закону, мужчина, как и женщина, имеет право на ежегодный дополнительный отпуск, если у него двое и больше детей.

По словам вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, ментальные матриархальные стереотипы, которые внушили украинцам, мешают нам уравнять в правах и обязанностях по уходу за ребенком мужчин и женщин.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эти нововведения смогут уравнять права мужчин и женщин. То есть так мать сможет делегировать право на отпуск другим родственникам, которые ухаживают за ребенком.