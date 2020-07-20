Правила декретної відпустки в Україні хочуть змінити. У закон Про відпустки пропонується внести зміни щодо оформлення декрету та додаткової відпустки для чоловіків за народження дитини.

У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект № 3695 від партії Слуга народу про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною, яким пропонується дозволити брати трирічну декретну відпустку чоловікам та ввести новий вид відпустки – 14-днів у разі народження дитини.

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Додаткова відпустка

Згідно з документом, за народження дитини один з членів сім’ї матиме право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 днів.

Її зможуть оформити:

мати дитини;

батько дитини, який є не чоловіком;

чоловік матері дитини;

бабуся чи дідусь, якщо дитина виховується одним із батьків.

Також нова додаткова відпустка не скасовує право на лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами для жінки та декретної відпустки з догляду за дитиною.

Декрет для чоловіків

Також трирічну відпустку з догляду за дитиною, згідно з законом, зможе взяти чоловік.

Наразі таке право надається виключно жінкам, проте якщо дружина заробляє значно більше, декретну відпустку дозволяється оформлювати на батька дитини.

За бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства, – йдеться у законопроєкті.

Окрім того, народними депутатами пропонується ввести спеціальну тривалість робочого дня для чоловіків чи жінок, у яких дитина віком до 14 років та має інвалідність, а також для батьків, які виховують дитину без жінки.

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Також, згідно із зареєстрованим законом, чоловік, як і жінка, матиме право на щорічну додаткову відпустку, якщо у нього двоє та більше дітей.

За словами віце-спікера Верховної Ради Олени Кондратюк, ментальні матріархальні стереотипи, які вселили українцям, заважають нам зрівняти у правах і обов’язках з догляду за дитиною чоловіків та жінок.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що ці нововведення зможуть урівняти права жінок та чоловіків. Тобто так мати зможе делегувати право на відпустку іншим родичам, які доглядають за дитиною.