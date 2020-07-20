Экс-руководитель Укравтодора Славомир Новак получал от компаний взятки за неправомерные действия.

Об этом рассказали во время брифинга представители НАБУ и САП.

По словам и. о. руководителя САП Максима Грищука, одним из таких эпизодов было продление действия договора для украинской компании за вознаграждение.

Для получения и легализации неправомерной выгоды Новак и третьи лица создали предприятие на территории Польши.

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Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что Новак предлагал создать в Польше совместное предприятие с одним из международных подрядчиков.

Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках следствия, составляет €270 млн.

В деле фигурируют четыре лица. Три из них, включая Новака, задержаны в Польше, одному объявлено подозрение в Украине.

Сытник добавил, что уже собрана достаточная доказательная база, чтобы сообщить о подозрении.

Он отметил, что обыски еще продолжаются и выразил надежду, что в ходе будут добыты еще доказательства и имущество, которое будет подлежать аресту и конфискации.

Если вину докажут, то фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Задержание Славомира Новака

20 июля бывшего министра транспорта Польши и экс-председателя Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше.

Его подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.