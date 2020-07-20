Екс-керівник Укравтодору Славомір Новак отримував від компаній хабарі за неправомірні дії.

Про це розповіли під час брифінгу представники НАБУ та САП.

За словами в. о. керівника САП Максима Грищука, одним з таких епізодів було продовження дії договору для української компанії за винагороду.

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Для отримання та легалізації неправомірної вигоди Новак і треті особи створили підприємство на території Польщі.

Директор НАБУ Артем Ситник розповів, що Новак пропонував створити в Польщі спільне підприємство з одним з міжнародних підрядників.

Сума тендерів, яка відпрацьовується в рамках слідства, становить €270 млн.

У справі фігурують чотири особи. Три з них, включаючи Новака, затримані в Польщі, одній особі оголошено підозру в Україні.

Ситник додав, що вже зібрана достатня доказова база, щоб повідомити про підозру.

Він зазначив, що обшуки ще тривають і висловив сподівання, що в ході будуть здобуті ще докази і майно, яке підлягатиме арешту і конфіскації.

Якщо провину доведуть, то фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі.

Затримання Славоміра Новака

20 липня колишнього міністра транспорту Польщі та екс-голову Укравтодору Славоміра Новака затримали в Польщі.

Його підозрюють у корупції, відмиванні грошей та управлінні організованою злочинною групою.