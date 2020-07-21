На ликвидацию последствий наводнений выделили 2 млрд грн — указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете, чем выделил 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнений.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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— Закон увеличивает на 2 млрд грн резервный фонд, сформированный в государственном бюджете для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера, — говорится в сообщении.

3 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3776, который выделил 2 млрд грн на преодоление последствий паводков в западных регионах страны.

Наводнение на Западной Украине

23 июня 2020 года из-за наводнения в Западной Украине остановилось движение транспорта на трассах государственного значения.

В Закарпатской области под воду ушли 70 дворов и 40 гектар пастбищ.

Вода затопила около 100 домов во Львовской области и девять районов в Ивано-Франковской области.