На ліквідацію наслідків повеней виділили 2 млрд грн – указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав зміни у закон про державний бюджет, чим виділив 2 млрд гривень на ліквідацію наслідків повеней.

Про це повідомили в Офісі президента.

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– Закон збільшує на 2 млрд грн резервний фонд, сформований у державному бюджеті для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру, – йдеться в повідомленні.

3 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №3776, який виділив 2 млрд грн на подолання наслідків паводків у західних регіонах країни.

Повінь на Західній Україні

23 червня 2020 року через повінь на Західній Україні зупинився рух транспорту на трасах державного значення.

У Закарпатській області під воду пішли 70 дворогосподарств та 40 гектар пасовищ.

Вода затопила біля 100 будинків на Львівщині та девять районів в Івано-Франківській області.