Справа Новака: екс-главі Укравтодору висунули офіційні звинувачення

Колишній міністр транспорту Польщі та екс-очільник Укравтодору Славомір Новак заслухав звинувачення польської прокуратури у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції.
Новака також підозрюють у вимаганні та отриманні матеріальних благ на суму понад 1,3 млн злотих (9,2 млн грн. – Ред.).
Обвинувачення заслухали також інші затримані під час розслідування – Даріуш З. та Яцек П.
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Справа Новака
Славоміра Новака затримали у Польщі в понеділок, 20 липня.
Під час допиту жоден із трьох підозрюваних не визнав свою провину.
Польські прокурори заявили, що підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.
У Національному антикорупційному бюро України не бачать необхідності в екстрадиції Новака до України, адже українські та польські правоохоронці діяли спільно.
Джерело: Tok Fm
Фото: Славомір Новак