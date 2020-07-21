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Факти / Україна

Справа Новака: екс-главі Укравтодору висунули офіційні звинувачення

Колишній міністр транспорту Польщі та екс-очільник Укравтодору Славомір Новак заслухав звинувачення польської прокуратури у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції.

Новака також підозрюють у вимаганні та отриманні матеріальних благ на суму понад 1,3 млн злотих (9,2 млн грн. – Ред.).

Обвинувачення заслухали також інші затримані під час розслідування – Даріуш З. та Яцек П.

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Справа Новака

Славоміра Новака затримали у Польщі в понеділок, 20 липня.

Під час допиту жоден із трьох підозрюваних не визнав свою провину.

Польські прокурори заявили, що підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.

У Національному антикорупційному бюро України не бачать необхідності в екстрадиції Новака до України, адже українські та польські правоохоронці діяли спільно.

Джерело: Tok Fm

Фото: Славомір Новак

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