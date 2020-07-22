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Факты / Украина / Політика

Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Кабинет министров принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Возглавит новое министерство вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

— Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование государственной промышленной политики в стратегических отраслях, —  Олег Уруский.

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот вопрос давно назревал.

Назначение Олега Уруского

Верховная Рада приняла решение о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром Украины — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 16 июля.

Решение поддержали 250 народных депутатов. Его кандидатуру предложил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Представители партии Европейская солидарность и группы За будущее воздержались от голосования. А нардепы из Голоса проголосовали против.

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