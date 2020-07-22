Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Очолить нове міністерство віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
– Метою ухвалення акта є створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування державної промислової політики в стратегічних галузях, – Олег Уруський.
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Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаль, це питання давно назрівало.
Призначення Олега Уруського
Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості 16 липня.
Рішення підтримали 250 народних депутатів. Його кандидатуру запропонував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Представники партії Європейська солідарність і групи За майбутнє утрималися від голосування. А нардепи з Голосу проголосували проти.