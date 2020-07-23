Одеський суддя Малиновського суду Анатолій Целуха сяде у в’язницю на 7 років позбавлення волі, бо перебуваючи на посаді отримав хабар у розмірі $2,5 тис. за ухвалення рішення в інтересах третьої особи з використанням службового становища

Вищий антикорупційний суд визнав Целуха винним та позбавив його права обіймати посаду судді та будь-які посади в правоохоронних органах на три роки з конфіскацією всього його майна.

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Вирок може бути оскаржено у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Підкуп голови Фонду держмайна

На початку липня слідчі НАБУ і САП викрили другу спробу підкупу голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка.

За призначення “своїх” голів двох державних підприємств Сенниченку обіцяли $800 тис.

Перша спроба підкупу голови ФДМ відбулася ще у січні 2020 року.

Тоді детективи НАБУ затримали трьох осіб за спробою дати хабар у розмірі $5 млн.

Джерело: ВАКС