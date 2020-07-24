Коронавирус и карантинные меры парализовали работу авиакомпаний и нанесли значительный ущерб сфере. Из-за отмененных рейсов компаниям пришлось возвращать средства пассажирам и простаивать месяцы, пока власти стран вновь не позволили возобновить авиасообщение.

С июня авиакомпании начали постепенно возобновлять рейсы и учиться работать в новых условиях. Факты ICTV пообщались с представителями авиакомпаний SkyUp, Wizz Air, МАУ и узнали об их убытках и работе в новых условиях.

Убытки авиакомпаний

О своих убытках авиакомпании сообщают неохотно. В частности, Wizz Air не прокомментировали этот вопрос, а SkyUp может назвать только предварительные данные.

По предварительным подсчетам, SkyUp претерпела около $30 млн прямых убытков.

— Вообще финансовые показатели 2020 года мы сможем увидеть в годовом отчете, — комментируют в компании.

МАУ также сообщает о десятках миллионов убытков.

— Убытки от вынужденного простоя авиакомпании в период карантина прогнозируются на уровне $60 млн, — говорится в сообщении пресс-службы.

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Возобновление полетов в Украине

Как только правительство Украины возобновило авиасообщение, авиакомпании начали осуществлять вылеты.

По информации SkyUp, они начали летать с 1 июля и сейчас выполняют рейсы по пяти направлениям:

Киев — Запорожье — Киев;

Киев — Одесса — Киев;

Харьков — Одесса — Харьков;

Львов — Одесса — Львов;

Львов — Херсон — Львов.

В то же время МАУ в июне провела гибкий рестарт полетов. Сначала авиакомпания выполняла эвакуационные рейсы.

16 и 17 июня авиакомпания осуществила первые регулярные рейсы в Амстердам и Париж, отчитываются в компании.

В июле МАУ работает на таких внутренних рейсах:

Киев — Одесса — Киев;

Киев — Львов — Киев;

Киев — Херсон — Львов.

В августе авиакомпания продолжит работать по этим направлениям.

Касательно международных рейсов, то они в июле выполняются по направлениям регулярной программы полетов. Самолеты летают в Стамбул, Тель-Авив, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбилиси, Батуми, Ларнаку, Афины, Лондон, Ниццу, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прагу, Ереван, Мадрид, Вену, Барселону , Кишинев.

В августе планируется дальнейшее расширение международных направлений с двумя — тремя частотами в неделю.

Планируются рейсы:

Киев — Ницца;

Киев — Рим;

Киев — Баку;

Киев — Берлин;

Киев — Милан;

Киев — Прага;

Киев — Ереван;

Киев — Кишинев;

Киев — Мадрид;

Киев — Мюнхен;

Киев — Франкфурт;

Киев — Вена;

Киев — Барселона.

Возобновили вылеты и международные авиакомпании. В частности, Wizz Air с 17 июня 2020 года возобновила выполнение рейсов в и из Украины.

По информации пресс-службы авиакомпании, она открыла семь новых направлений из Львова в Биллунн, Таллин, Лиссабон, Гамбург и Щецин, а также из Харькова в Таллин и Берлин.

Свои планы компания сейчас не озвучивает.

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Полеты в эпоху коронавируса

Пандемия повлияла на организацию работы авиаперевозок.

В частности, в SkyUp регулярно проводят уборку на борту, а своих работников компания обеспечила масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

Кроме того, компания разработала правила поведения пассажиров на борту, среди которых:

транспортировка пассажиров к самолету без скопления (менее 60% наполнения транспортного средства);

температурный скрининг на входе;

обязательное пребывание в маске в самолете;

оплатить дополнительные сервисы можно только бесконтактно;

журналы и еда выдаются в индивидуальных упаковках.

В Wizz Air также утвердили новый протокол мер безопасности, направленный на соблюдение физической дистанции во время посадки и необходимого уровня чистоты на борту.

— Во время перелета экипаж обязан носить маски и перчатки. Кроме того, салоны самолетов тщательно убирают несколько раз в день, а ночью самолеты полностью дезинфицируются, — сообщили Фактам ICTV в компании.

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Планы и новые цены на билеты

Авиакомпании пока неохотно делятся планами на будущее. Они тщательно следят за ситуацией с коронавирусом и учатся работать в новых условиях.

Факты ICTV узнали у компаний ответ на вопрос, который волнует пассажиров: повлияет ли коронавирус, простой, убытки компаний на цену услуг после полноценного возобновления работы.

В компаниях пока не дают конкретных ответов и объясняют, что это будет зависеть от ситуации на рынке.

Так, в МАУ говорят, что цена на билеты будет рыночной, сложившейся с учетом актуального потребительского спроса и существующей конкурентной среды на рынке.

— На ценообразовании действует правило глубины. Чем больше глубина продаж по времени, тем ниже цены. Сейчас есть тенденция, что пассажиры не могут позволить себе принимать решения на большую глубину и покупают билеты с сегодня на завтра, поэтому и цены им кажутся выше, — комментируют в компании.

А SkyUp пытается сохранять стоимость билетов на уровне, который был до карантина, но объясняет, что на ценообразование влияет ряд факторов.

— Все зависит от того, сколько авиаперевозчиков вернется к выполнению полетов, какой будет конкуренция на маршрутах, стоимость топлива и аэронавигации, — объясняют в компании.

Людмила Грубник