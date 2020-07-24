PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мы рекомендуем

Новые правила и цены на билеты: как карантин изменил авиарынок в Украине

Коронавирус и карантинные меры парализовали работу авиакомпаний и нанесли значительный ущерб сфере. Из-за отмененных рейсов компаниям пришлось возвращать средства пассажирам и простаивать месяцы, пока власти стран вновь не позволили возобновить авиасообщение.

С июня авиакомпании начали постепенно возобновлять рейсы и учиться работать в новых условиях. Факты ICTV пообщались с представителями авиакомпаний SkyUp, Wizz Air, МАУ и узнали об их убытках и работе в новых условиях.

Убытки авиакомпаний

О своих убытках авиакомпании сообщают неохотно. В частности, Wizz Air не прокомментировали этот вопрос, а SkyUp может назвать только предварительные данные.

По предварительным подсчетам, SkyUp претерпела около $30 млн прямых убытков.

— Вообще финансовые показатели 2020 года мы сможем увидеть в годовом отчете, — комментируют в компании.

МАУ также сообщает о десятках миллионов убытков.

— Убытки от вынужденного простоя авиакомпании в период карантина прогнозируются на уровне $60 млн, — говорится в сообщении пресс-службы.

МАУ

Читайте: Медицинский режим и безопасный чартер: президент МАУ об авиаперевозках во время карантина

Возобновление полетов в Украине

Как только правительство Украины возобновило авиасообщение, авиакомпании начали осуществлять вылеты.

По информации SkyUp, они начали летать с 1 июля и сейчас выполняют рейсы по пяти направлениям:

  • Киев — Запорожье — Киев;
  • Киев — Одесса — Киев;
  • Харьков — Одесса — Харьков;
  • Львов — Одесса — Львов;
  • Львов — Херсон — Львов.

В то же время МАУ в июне провела гибкий рестарт полетов. Сначала авиакомпания выполняла эвакуационные рейсы.

16 и 17 июня авиакомпания осуществила первые регулярные рейсы в Амстердам и Париж, отчитываются в компании.

В июле МАУ работает на таких внутренних рейсах:

  • Киев — Одесса — Киев;
  • Киев — Львов — Киев;
  • Киев — Херсон — Львов.

В августе авиакомпания продолжит работать по этим направлениям.

Касательно международных рейсов, то они в июле выполняются по направлениям регулярной программы полетов. Самолеты летают в Стамбул, Тель-Авив, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбилиси, Батуми, Ларнаку, Афины, Лондон, Ниццу, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прагу, Ереван, Мадрид, Вену, Барселону , Кишинев.

В августе планируется дальнейшее расширение международных направлений с двумя — тремя частотами в неделю.

Планируются рейсы:

  • Киев — Ницца;
  • Киев — Рим;
  • Киев — Баку;
  • Киев — Берлин;
  • Киев — Милан;
  • Киев — Прага;
  • Киев — Ереван;
  • Киев — Кишинев;
  • Киев — Мадрид;
  • Киев — Мюнхен;
  • Киев — Франкфурт;
  • Киев — Вена;
  • Киев — Барселона.

Возобновили вылеты и международные авиакомпании. В частности, Wizz Air с 17 июня 2020 года возобновила выполнение рейсов в и из Украины.

По информации пресс-службы авиакомпании, она открыла семь новых направлений из Львова в Биллунн, Таллин, Лиссабон, Гамбург и Щецин, а также из Харькова в Таллин и Берлин.

Свои планы компания сейчас не озвучивает.

Wizz Air

Читайте: Wizz Air запускает из Украины 14 рейсов в Италию — даты и цены

Полеты в эпоху коронавируса

Пандемия повлияла на организацию работы авиаперевозок.

В частности, в SkyUp регулярно проводят уборку на борту, а своих работников компания обеспечила масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

Кроме того, компания разработала правила поведения пассажиров на борту, среди которых:

  • транспортировка пассажиров к самолету без скопления (менее 60% наполнения транспортного средства);
  • температурный скрининг на входе;
  • обязательное пребывание в маске в самолете;
  • оплатить дополнительные сервисы можно только бесконтактно;
  • журналы и еда выдаются в индивидуальных упаковках.

В Wizz Air также утвердили новый протокол мер безопасности, направленный на соблюдение физической дистанции во время посадки и необходимого уровня чистоты на борту.

— Во время перелета экипаж обязан носить маски и перчатки. Кроме того, салоны самолетов тщательно убирают несколько раз в день, а ночью самолеты полностью дезинфицируются, — сообщили Фактам ICTV в компании.

SkyUp

Читайте: SkyUp временно отменяет три внутренние рейсы (СПИСОК)

Планы и новые цены на билеты

Авиакомпании пока неохотно делятся планами на будущее. Они тщательно следят за ситуацией с коронавирусом и учатся работать в новых условиях.

Факты ICTV узнали у компаний ответ на вопрос, который волнует пассажиров: повлияет ли коронавирус, простой, убытки компаний на цену услуг после полноценного возобновления работы.

В компаниях пока не дают конкретных ответов и объясняют, что это будет зависеть от ситуации на рынке.

Так, в МАУ говорят, что цена на билеты будет рыночной, сложившейся с учетом актуального потребительского спроса и существующей конкурентной среды на рынке.

— На ценообразовании действует правило глубины. Чем больше глубина продаж по времени, тем ниже цены.

Сейчас есть тенденция, что пассажиры не могут позволить себе принимать решения на большую глубину и покупают билеты с сегодня на завтра, поэтому и цены им кажутся выше, — комментируют в компании.

А SkyUp пытается сохранять стоимость билетов на уровне, который был до карантина, но объясняет, что на ценообразование влияет ряд факторов.

— Все зависит от того, сколько авиаперевозчиков вернется к выполнению полетов, какой будет конкуренция на маршрутах, стоимость топлива и аэронавигации, — объясняют в компании.

Людмила Грубник

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх