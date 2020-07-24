Коронавірус та карантинні заходи паралізували роботу авіакомпаній та завдали значних збитків сфері. Через скасовані рейси компаніям довелося повертати кошти пасажирам та простоювати місяці, поки влада країн знову не дозволила відновити авіасполучення.

З червня авіакомпанії почали поступово поновлювати рейси та вчитися працювати у нових умовах. Факти ICTV поспілкувалися з представниками авіакомпаній SkyUp, Wizz Air, МАУ та дізналися про їхні збитки та роботу у нових умовах.

Збитки авіакомпаній

Про свої збитки авіакомпанії повідомляють неохоче. Зокрема, Wizz Air не прокоментували це питання, а SkyUp може назвати лише попередні дані.

За попередніми підрахунками, SkyUp зазнала близько $30 млн прямих збитків.

– Загалом фінансові показники 2020 року ми зможемо побачити у річному звіті, – коментують у компанії.

МАУ також повідомляє про десятки мільйонів збитків.

– Збитки від вимушеного простою авіакомпанії у період карантину прогнозуються на рівні $60 млн, – йдеться у повідомленні прес-служби.

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Поновлення польотів в Україні

Щойно уряд України поновив авіасполучення, авіакомпанії почали здійснювати вильоти.

За інформацією SkyUp, вони почали літати з 1 липня і нині виконують рейси за п’ятьма напрямками:

Київ – Запоріжжя – Київ;

Київ – Одеса – Київ;

Харків – Одеса – Харків;

Львів – Одеса – Львів;

Львів – Херсон – Львів.

Водночас МАУ у червні провела гнучкий рестарт польотів. Спочатку авіакомпанія виконувала евакуаційні рейси.

16 та 17 червня авіакомпанія здійснила перші регулярні рейси до Амстердама та Парижа, звітують у компанії.

У липні МАУ працює на таких внутрішніх рейсах:

Київ – Одеса – Київ;

Київ – Львів – Київ;

Київ – Херсон – Львів.

У серпні авіакомпанія продовжить працювати за цими напрямками.

Щодо міжнародних рейсів, то вони у липні виконуються за напрямками регулярної програми польотів. Літаки літають до Стамбула, Тель-Авіва, Амстердама, Франкфурта, Парижа, Дубаю, Тбілісі, Батумі, Ларнаки, Афін, Лондона, Ніцци, Рима, Неаполю, Баку, Берліна, Мілана, Мюнхена, Праги, Єревана, Мадрида, Відня, Барселони, Кишинева.

У серпні планується подальше розширення міжнародних напрямків з двома – трьома частотами щотижня.

Плануються рейси:

Київ – Ніцца;

Київ – Рим;

Київ – Баку;

Київ – Берлін;

Київ – Мілан;

Київ – Прага;

Київ – Єреван;

Київ – Кишинів;

Київ – Мадрид;

Київ – Мюнхен;

Київ – Франкфурт;

Київ – Відень;

Київ – Барселона.

Поновили вильоти і міжнародні авіакомпанії. Зокрема, Wizz Air з 17 червня 2020 року відновила виконання рейсів до та з України.

За інформацією прес-служби авіакомпанії, вона відкрила сім нових напрямків зі Львова до Біллунна, Таллінна, Лісабона, Гамбурга та Щецина, а також з Харкова до Таллінна та Берліна.

Свої плани компанія нині не озвучує.

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Польоти в епоху коронавірусу

Пандемія вплинула на організацію роботи авіаперевезень.

Зокрема, SkyUp регулярно проводять прибирання на борту, а своїх працівників компанія забезпечила масками, рукавичками та дезінфікуючими засобами.

Крім того, компанія розробила правила поведінки пасажирів на борту, серед яких:

транспортування пасажирів до літака за умови уникнення скупчення (менше 60% наповнення транспортного засобу);

температурний скринінг на вході;

обов’язкове перебування в масці у літаку;

оплатити додаткові сервіси можна лише безконтактно;

журнали та їжа видаються в індивідуальних упаковках.

У Wizz Air також затвердили новий протокол заходів безпеки, спрямований на дотримання фізичної дистанції під час посадки та необхідного рівня чистоти на борту.

– Впродовж перельоту екіпаж зобов’язаний носити маски та рукавички. Крім того, салони літаків ретельно прибирають кілька разів на день, а вночі літаки повністю дезінфікуються, – повідомили Фактам ICTV у компанії.

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Плани та нові ціни на квитки

Авіакомпанії поки неохоче діляться планами на майбутнє. Вони ретельно стежать за ситуацією з коронавірусом і вчаться працювати у нових умовах.

Факти ICTV дізналися у компаній відповідь на запитання, яке хвилює пасажирів: чи вплине коронавірус, простій, збитки компаній на ціну послуг після повноцінного поновлення роботи.

У компаніях поки не дають конкретних відповідей та пояснюють, що це залежатиме від ситуації на ринку.

Так, у МАУ говорять, що ціна на квитки буде ринковою, сформованою з урахуванням актуального споживчого попиту та існуючого конкурентного середовища на ринку.

– На ціноутворення діє правило глибини. Чим більшою є глибина продажу за часом, тим нижча ціна. Нині є тенденція, що пасажири не можуть дозволити собі ухвалювати рішення на велику глибину і купують квитки із сьогодні на завтра, тому і ціни їм здаються вищими, – коментують у компанії.

А SkyUp намагається зберігати вартість квитків на рівні, який був до карантину, але пояснює, що на ціноутворення впливає низка факторів.

– Усе залежатиме від того, скільки авіаперевізників повернеться до виконання польотів, якою буде конкуренція на маршрутах, вартість палива та аеронавігації, – пояснюють у компанії.

Людмила Грубнік