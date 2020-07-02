SkyUp временно отменяет три внутренних рейса (СПИСОК)

Авиакомпания SkyUp Airlines отменит рейсы из Киева во Львов и Харьков. Также с 5 июля не будет обслуживаться маршрут между Львовом и Харьковом.

Отменили их из-за коммерческих причин, сообщили в компании.

— Украинцы готовы летать по тарифам в ценовом диапазоне 500-800 грн, однако SkyUp может обеспечивать только определенный процент билетов по цене на уровне 500 грн, — заявили в компании.

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На какой период отменяются полеты:

Киев — Львов — Киев с 6 по 15 июля;

Киев — Харьков — Киев с 06 по 15 июля;

Харьков — Львов — Харьков: с 05 по 15 июля.

Все пассажиры, которые приобрели билеты на эти рейсы, получат возмещение стоимости билетов автоматически.

Авиасообщение в карантин

С 1 5 июня Украина возобновила международное авиасообщение. Восстановление авиасообщения происходит еще на 14 направлениях, среди которых Венгрия, Словакия, Австрия и Великобритания.

В то же время полеты возобновились из Львова, Харькова и Одессы. О возобновлении полетов уже заявили Belavia, МАУ, KLM, Wizz Air, LOT, Ryanair и другие.

Источник: SkyUp