Почти месяц, как Украина возобновила международное авиасообщение, но украинцы пока не спешат массово лететь за границу. Да и другие страны неохотно открывают свои границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

О том, как проходят первые рейсы, есть ли риск улететь на отдых и остаться в другой стране, о полетах в Европу и новых правилах пересечения границы, Фактам ICTV рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

— Евгений, украинцы боятся лететь в другие страны из-за риска не получить разрешение на пересечение границы, быть отправленным на обсервацию или вообще остаться в этой стране из-за переноса или отмены рейсов. Стоит ли им бояться?

— Можно ли быть сейчас в чем-нибудь уверенным на 100%? Думаю, что нет.

Единственное, что могу сказать, что есть страны, посольства которых нам подтвердили информацию, что украинцы могут заезжать в туристических целях, что они будут допущены, что там будет делаться выборочное тестирование для отдельных пассажиров, которые вызывают какие-то сомнения.

Но в большинстве украинцы будут беспрепятственно проезжать к местам своего отдыха.

— Есть ли такой риск, вылетая чартерным рейсом?

— Чартерные программы так не делаются. Чартерные программы — это ответственность туроператора и авиаперевозчика. Если ты отвез людей и там оставил, то это твоя ответственность вернуть их назад в страну. Здесь я не вижу никаких опасностей для пассажиров: если они с нами туда полетели, то они точно с нами назад вернутся.

А вот насколько эта программа не может быть прервана из-за каких-то условий, никто не знает. Все мы уповаем на то, что пандемия отступает.

— Появилась информация, что Черногория и Хорватия готовы пускать украинских туристов. Готовы ли вы работать в этих направлениях?

— Мы работаем с нашими туроператорами. Пока информация уточняется.

Действительно, Черногория подтверждает, что будет возможность пересечь границу. Точно также Хорватия говорит о возможности для отдыха для украинских туристов. Мы выясняем условия. Правила страны являются основополагающими для въезда. Кроме визового режима, существует еще и медицинский режим. Нужно соответствовать обоим.

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— США готовы пускать украинцев. Когда МАУ будут летать по этому маршруту?

— Мы прорабатываем дальномагистральную программу. Она исторически подпитывалась другими рейсами, транзитными пассажирами.

Сегодня мы не сможем рентабельно летать в США, потому что трафик между Украиной и США в таком количестве просто не существует. Самолеты большие, их надо заполнить.

Но крест на программе США мы не ставим. Мы попытаемся сохранить ее и как можно скорее предложить нашим пассажирам. Спрос будет — будем лететь.

— Летаете ли вы в ЕС?

— Мы летаем в ЕС, но такие полеты — исключение из правил. В Европу украинских туристов не пускают, но в целях трудоустройства, лечения, учебы они заезжать могут. Для таких украинцев мы делаем редкие рейсы. Мы в таком же режиме будем работать и с 15 числа.

Но если в каких-то странах будет изменяться режим в пользу туристического потока, мы будем рассматривать вариант увеличения количества рейсов. Мы начинаем программу. Она небольшая, она не может быть большой, потому что мы не можем позволить себе выполнять убыточные рейсы. Мы действуем осторожно и наверняка.

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— Как вы решаете вопрос с безопасностью персонала МАУ?

— В Украине есть тесты, которые делают в течение четырех часов. Мы подписываем договор с лабораторией, где делают быстрые тесты. Наш персонал будет проходить такое тестирование. И подобная лаборатория будет работать на территории Борисполя, чтобы до перелета и после перелета человек смог получить результат.

— Как это будет работать?

— В аэропорту будет проходить забор для тестирования. Потом анализы отвезут в лабораторию поблизости, где их просмотрят. И через четыре часа пассажир получит информацию на свою электронную почту. Он сможет ее распечатать или предоставить в электронном виде.

Катерина Павловская