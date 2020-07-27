Сколько украинцев пытались получить карту поляка в 2020

За первое полугодие 2020 года 2 905 украинцев обратились в консульские учреждения Республики Польша, чтобы получить карту поляка.

Об этом сообщили в МИД Польши.

Всего с 2008 года в МИД Польши приняли 133 468 заявок на получение документа.

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Карта поляка — документ, подтверждающий принадлежность человека к польскому народу за пределами исторической родины. Пользование документом регламентируется законом О карте поляка, принятого Сеймом Польши 7 сентября 2007.

Карта поляка выдается на 10 лет и позволяет бесплатно получить визу, легально работать без официального разрешения на работу, получать бесплатную медицинскую помощь в неотложных случаях.

Украинцы заболели коронавирусом на ферме в Польше

На овощной ферме в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, где работают 103 гражданина Украины, 19 наших заробитчан заразились коронавирусом.

Несколько дней назад Covid-19 обнаружили у двух украинцев, а 22 июля – еще у 17 человек.