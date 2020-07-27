За перше півріччя 2020 року 2 905 українців звернулися до консульських установ Республіки Польща, аби отримати карту поляка.

Про це повідомили у МЗС Польщі.

Загалом з 2008 року в МЗС Польщі прийняли 133 468 заявок щодо отримання документа.

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Карта поляка – документ, який підтверджує приналежність людини до польського народу поза межами історичної батьківщини. Користування документом регламентується законом Про карту поляка, ухваленого Сеймом Польщі 7 вересня 2007 року.

Карта поляка видається на 10 років та дозволяє безкоштовно отримати візу, легально працювати без офіційного дозволу на роботу, отримувати безкоштовну медичну допомогу у невідкладних випадках.

Українці захворіли на коронавірус на фермі у Польщі

На овочевій фермі у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі, де працюють 103 громадянини України, 19 наших заробітчан заразилися коронавірусом.

Кілька днів тому Covid-19 виявили у двох українців, а 22 липня – ще у 17 людей.