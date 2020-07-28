Количество скрытых безработных в Украине превышает 3 млн человек – исследование

Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.

Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин, представляя результаты исследования рынка труда.

— Когда мы говорим о безработице, важно говорить и выделять также скрытую безработицу… Это приблизительно 3 млн человек, или 17% от рабочей силы. Это довольно много, это даже больше, чем тех людей, которые потеряли работу официально, — сказала она.

Также эксперт подчеркнула, что одной из проблем оценки рынка труда является большая разница между оценкой безработицы государственными органами и исследовательскими центрами.

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В частности, согласно исследованию Центра экономической стратегии, около 2,8 млн человек потеряли работу в связи с карантином, в то время как госорганы оценивают “карантинную” безработицу в 400 тыс. человек.

Также Михайлишин назвала вторую волну заболеваемости коронавирусом одной из главных угроз рынку труда.

— Если будет вторая волна заболеваемости коронавирусом, безработица может вернуться до показателей начала карантина, — сказала она.

Увеличение пособий по безработице

Начиная с 1 июля, в Украине увеличился максимальный размер пособия по безработице — теперь это 8 788 грн в месяц.

Это связано с тем, что возрастет прожиточный минимум.

Размер минимальной помощи (1 тыс. грн) повышать не будут. Право на получение такой помощи имеют люди без учета заработной платы и страхового стажа.