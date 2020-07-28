Кількість прихованих безробітних в Україні перевищує 3 млн людей – дослідження

Кількість прихованих безробітних (тих, хто був відправлений у неоплачувану відпустку або переведений на часткову зайнятість) в Україні становить 3,1 млн осіб, або близько 17% всієї робочої сили країни.

Про це повідомила на прес-конференції в Києві економічний експерт Центру економічної стратегії Дар’я Михайлишин, представляючи результати дослідження ринку праці.

– Коли ми говоримо про безробіття, важливо говорити і виділяти також приховане безробіття… Це приблизно 3 млн осіб, або 17% від робочої сили. Це досить багато, це навіть більше, ніж тих людей, які втратили роботу офіційно, – сказала вона.

Також експерт наголосила, що однією з проблем оцінки ринку праці є велика різниця між оцінкою безробіття державними органами і дослідницькими центрами.

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Зокрема, згідно з дослідженням Центру економічної стратегії, близько 2,8 млн людей втратили роботу у зв’язку з карантином, у той час як держоргани оцінюють “карантинне” безробіття в 400 тис. осіб.

Також Михайлишин назвала другу хвилю захворюваності коронавірусом однією з головних загроз ринку праці.

– Якщо буде друга хвиля захворюваності коронавірусом, безробіття може повернутися до показників початку карантину, – сказала вона.

Збільшення допомоги з безробіття

Починаючи з 1 липня, в Україні збільшився максимальний розмір допомоги з безробіття до 8 788 грн за місяць.

Це пов’язано із тим, що зросте прожитковий мінімум.

Розмір мінімальної допомоги (1 тис. грн) підвищувати не будуть. Право на отримання такої допомоги мають люди без урахування заробітної плати та страхового стажу.