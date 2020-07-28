В июне 2020 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 11 579 грн — это на 9,8% больше, чем в мае.

В то же время за последний год, то есть если сравнивать с июнем 2019-го, рост составляет 7,4%.

По данным Госстата, размер средней зарплаты в июне в 2,5 раза выше уровня минимальной – 4 723 грн.

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Если брать реальную зарплату, в июне она выросла по сравнению с маем на 9,5%, а за год — на 4,8%.

В разрезе регионов самая высокая средняя зарплата была начислена за прошлый месяц в Киеве – 16 393 грн, а самая низкая — в Черновицкой области (9 504 грн).

Кроме того, самую большую зарплату получают в сфере финансовой и страховой деятельности — 19 324 грн, а самую низкую – 5 207 грн – в сфере временного размещения и организации питания.

В мае по сравнению с апрелем увеличение зарплат было незначительным — на 1,1%.

С 1 сентября в Украине планируется повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, а потом еще дважды: с 1 января 2021 года — до 6 тыс. грн и с 1 июля — до 6,5 тыс. грн.