С 1 сентября в Украине планируют повысить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн.

Соответствующее задание президент Владимир Зеленский поставил Кабинету министров.

— Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко — взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти, — отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко уже проработали этот вопрос и сделали соответствующие расчеты.

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Предварительный график повышения:

1 сентября — 5 тыс. грн;

1 января 2021 — 6 тыс. грн;

1 июля 2021 — 6,5 тыс. грн.

Предыдущий раз, 1 января 2020 года, зарплату повысили на 500 гривен. Сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 грн.

Также с 1 января вырос прожиточный минимум — с 1 936 грн до 2 027 грн.