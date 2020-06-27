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Факты / Украина / Бизнес и финансы

С 1 сентября в Украине планируют повысить минимальную зарплату

С 1 сентября в Украине планируют повысить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн.

Соответствующее задание президент Владимир Зеленский поставил Кабинету министров.

— Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко — взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти, — отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко уже проработали этот вопрос и сделали соответствующие расчеты.

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Предварительный график повышения:

  • 1 сентября — 5 тыс. грн;
  • 1 января 2021 — 6 тыс. грн;
  • 1 июля 2021 — 6,5 тыс. грн.

Предыдущий раз, 1 января 2020 года, зарплату повысили на 500 гривен. Сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 грн.

Также с 1 января вырос прожиточный минимум — с 1 936 грн до 2 027 грн.

Источник: Офис президента

Фото: НБУ

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