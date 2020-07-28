У червні 2020 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника становила 11 579 грн – це на 9,8% більше, ніж у травні.

Водночас за останній рік, тобто якщо порівнювати з червнем 2019-го, зростання становить 7,4%.

За даними Держстату, розмір середньої зарплати у червні у 2,5 раза вище рівня мінімальної – 4 723 грн.

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Якщо брати реальну зарплату, у червні вона зросла проти травня на 9,5%, а за рік – на 4,8%.

У розрізі регіонів найвища середня зарплата була нарахована за минулий місяць у Києві – 16 393 грн, а найнижча – у Чернівецькій області (9 504 грн).

Крім того, найбільшу зарплату отримують в сфері фінансової та страхової діяльності – 19 324 грн, а найнижчу – 5 207 грн – у сфері тимчасового розміщуння та організації харчування.

У травні проти квітня збільшення зарплат було незначним – лише на 1,1%.

З 1 вересня в Україні планується підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн, а потім ще двічі: з 1 січня 2021 року – до 6 тис. грн та з 1 липня – до 6,5 тис. грн.