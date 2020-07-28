Справжнє перемир’я настане після виходу російських військ з Донбасу – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній зазначив, що на Донбасі уже багато разів оголошували перемир’я, але зі сторони країни агресора немає бажання та доброї волі, щоб виконати обіцяне.

– Ми прагнемо всі миру, ми хочемо, щоб війна на Донбасі якомога швидше припинилася, за цей час покладено багато людських життів. Зараз за допомогою дипломатії можна вийти з цього стану, але ми прагнемо справедливого миру. Мир за будь-яку ціну українці не сприймуть, – наголосив Епіфаній.

Він додав, що справжнє перемир’я настане тоді, коли з Донбасу будуть виведені російські війська, тоді в Україні справді запанує мир.

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За першу добу перемир’я на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинння вогню. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших захисників немає.

Режим повного припинення вогню на Донбасі почався 27 липня, тоді бойовики відкрили вогонь по підрозділу 36-го окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Українські позиції обстріляли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.