Офис генпрокурора Украины обратился к Генеральной прокуратуре Республики Беларусь с запросом о временном аресте боевиков, которых 29 июля задержали в Минске.
28 наемникам, девять из которых являются гражданами Украины, уже объявлены подозрения по факту участия в террористической организации.
Украина также обратится в компетентные органы Беларуси об их экстрадиции для привлечения к ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.
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Сейчас идет подготовка документов для направления соответствующих запросов.
Перед этим Беларусь уже передала Украине список из 33 задержанных россиян для проверки на предмет участия в боях на Донбассе.
Задержание боевиков Вагнера в Беларуси
В Беларуси 29 июля в санатории под Минском задержали 32 наемников ЧВК Вагнера, еще одного – на юге республики.
Власти страны считают, что боевики прибыли для организации массовых беспорядков во время президентских выборов.
Против них открыло уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.
Александр Лукашенко назвал задержание наемников Вангера чрезвычайной ситуацией.
Фото: Sputnik