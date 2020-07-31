Офіс генпрокурора України звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитом про тимчасовий арешт бойовиків, яких 29 липня затримали у Мінську.
28 найманцям, дев’ятеро з яких є громадянами України, вже оголошено підозри за фактом участі у терористичній організації.
Україна також звернеться до компетентних органів Білорусі про їх екстрадицію для притягнення до відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі.
Читайте: Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих в Білорусі найманців Вагнера
Нині триває підготовка документів для направлення відповідних запитів.
Перед цим Білорусь вже передала Україні список із 33 затриманих росіян для перевірки на предмет участі в боях на Донбасі.
Затримання бойовиків Вагнера в Білорусі
У Білорусі 29 липня в санаторії під Мінськом затримали 32 найманців ПВК Вагнера, ще одного – на півдні республіки.
Влада країни вважає, що бойовики прибули для організації масових заворушень під час президентських виборів.
Проти них відкрило кримінальну справу за підозрою в підготовці теракту.
Олександр Лукашенко назвав затримання найманців Вангера надзвичайною ситуацією.
Фото: Sputnik