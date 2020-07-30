Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников Вагнера

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской ЧВК Вагнера.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Хотя непосредственно вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора, однако там пока не комментируют этот вопрос.

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Задержание боевиков ЧВК Вагнера

29 июля стало известно, что в Беларуси задержали более 30 наемников ЧВК Вагнера, которые приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание боевиков чрезвычайной ситуацией и возмутился на российских журналистов.

Руководство Беларуси открыло уголовное дело против задержанных под Минском наемников российской ЧВК Вагнера, подозревая их в подготовке теракта. Все 32 человека уже дают показания.