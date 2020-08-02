Вандал разбил пункт въезд на Труханов остров

Пункт въезда на Труханов остров, который городские власти установили в прошлом году, разбил вандал.

Уничтожено имущества на 300 тыс. грн, заявил мэр Виталий Кличко.

— Мужчина по-варварски разбил оборудования автоматической системы — стрелу и гидравлическую станцию ​​шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер боларда и другие технические средства, — заявил городской голова.

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Личность разрушителя установили, его задержала полиция.

Кличко поймал хулиганов

Виталий Кличко поймал двух ребят, которые разрисовывали стену на улице Стрелецкой. Бегая за ними, он надорвал ахиллово сухожилие и теперь должен ходить с костылем.

С нарушителями он провел воспитательную беседу и передал полиции.

Источник: Виталий Кличко