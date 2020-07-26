Мэр Киева Виталий Кличко во время прогулки по столице поймал двух ребят, которые разрисовывали стену граффити на улице Стрелецкой.
С нарушителями он провел воспитательную беседу и передал полиции.
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— На улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызывал полицию, у одного из “художников” сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции, — сообщил Кличко.
Он добавил, что лицо второго нарушителя было зафиксировано на видео, поэтому найти и его не проблема.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Национальную полицию и Службу безопасности Украины усилить меры безопасности в столице.
По его словам, безопасность в городе является важнейшей задачей из-за событий последних дней.