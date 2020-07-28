Мэр Киева Виталий Кличко пришел на очередное заседание Киевского городского совета 28 июля на костылях.
Глава КГГА накануне надорвал ахиллово сухожилие, но это не помешало ему посетить мероприятие.
— Прошлая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города, — пояснил свое состояние Виталий Кличко.
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По словам Кличко, старая травма, которую он получил еще во времена занятия боксом, дала о себе знать. В то же время он пошутил, что теперь может “накостылять” всем безответственным чиновникам.
— Теперь появилась новая опция для нерадивых — “накостылять”, — добавил Виталий Кличко.
Виталий Кличко проучил уличных художников
Накануне, 26 июля, мэр Киева Виталий Кличко поймал ребят, которые разрисовывали стену на улице Стрелецкой.
Глава города провел воспитательную беседу с художниками, а потом вызвал полицию.
Один парень сбежал во время беседы, второго — он передал правоохранителям.