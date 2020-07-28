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Факты / Украина

Появилась опция “накостылять”: травмированный Кличко пришел на работу на костылях

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на очередное заседание Киевского городского совета 28 июля на костылях.

Глава КГГА накануне надорвал ахиллово сухожилие, но это не помешало ему посетить мероприятие.

— Прошлая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города, — пояснил свое состояние Виталий Кличко.

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По словам Кличко, старая травма, которую он получил еще во времена занятия боксом, дала о себе знать. В то же время он пошутил, что теперь может “накостылять” всем безответственным чиновникам.

— Теперь появилась новая опция для нерадивых — “накостылять”, — добавил Виталий Кличко.

Кличко

Виталий Кличко проучил уличных художников

Накануне, 26 июля, мэр Киева Виталий Кличко поймал ребят, которые разрисовывали стену на улице Стрелецкой.

Глава города провел воспитательную беседу с художниками, а потом вызвал полицию.

Один парень сбежал во время беседы, второго — он передал правоохранителям.

Источник: КГГА

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