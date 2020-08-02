Вандал розтрощив пункт в’їзд на Труханів острів

Пункт в’їзду на Труханів острів, який міська влада встановила в минулому році, розбив вандал.

Знищено майна на 300 тис. грн, заявив міський голова Віталій Кличко.

– Чоловік по-варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи – стрілу та гідравлічну станцію шлагбауму, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби, – заявив міський голова.

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Особу руйнівника встановили, його затримала поліція.

Кличко спіймав хуліганів

Віталій Кличко спіймав двох хлопців, які розмальовували стіну графіті на вулиці Стрілецькій. Бігаючи за ними, він надірвав ахілове сухожилля і тепер повинен ходити з милицею.

З порушниками він провів виховну бесіду і передав поліції.

Джерело: Віталій Кличко