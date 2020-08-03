Выборы мэра Киева: за кого готовы голосовать киевляне

На выборах городского головы Киева за Виталия Кличко готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились с выбором. Такие результаты опроса обнародовала социологическая группа Рейтинг.

С августа прошлого года электоральная поддержка действующего мэра выросла почти вдвое.

Среди тех, кто преодолел бы пятипроцентный барьер оказался и Сергей Притула, которого готовы поддержать 11,6% опрошенных.

Кандидату от Слуги народа Ирине Верещук голоса могут отдать 9,4% избирателей, Андрей Пальчевскому — 9,0%, а нардепу Алексею Гончаренко — 5,4%. Не определились с выбором около 8,5% опрошенных.

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Если во второй тур выборов вышел бы Виталий Кличко, то среди других потенциальных кандидатов он также бы победил. В паре с Ириной Верещук с результатом 64% против 22%, в паре с Алексеем Гончаренко — 68% против 13%, с Андреем Пальчевским — 67% против 20%, с Сергеем Притулой — 63% против 21%.

В целом 37% опрошенных отлично или хорошо оценивают работу Виталия Кличко на посту мэра Киева. Еще 39% поставили удовлетворительные оценки, 22% — плохие.

Кроме того, 54% киевлян считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра улучшилась.

Исследование проводила социологическая группа Рейтинг в течение 26-27 июля среди жителей Киева методом телефонного опроса.

Всего опросили 2 тыс. респондентов, ошибка репрезентативности составляет не более 2,2%.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Украинцы будут выбирать депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов. Старт избирательной кампании ожидается 5 сентября.

Источник: Социологическая группа Рейтинг