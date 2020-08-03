Вибори мера Києва: за кого готові голосувати кияни

На виборах міського голови Києва за Віталія Кличка готові проголосувати 41,7% киян, які визначилися з вибором. Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг.

З серпня минулого року електоральна підтримка чинного мера зросла майже удвічі.

Серед тих, хто подолав би п’ятивідсотковий бар’єр опинився і Сергій Притула, якого готові підтримати 11,6% опитаних.

Кандидату від Слуги народу Ірині Верещук голоси можуть віддати 9,4% виборців, Андрію Пальчевському – 9,0%, а нардепу Олексію Гончаренку – 5,4%. Не визначилися з вибором близько 8,5% опитаних.

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Якщо у другий тур виборів вийшов би Віталій Кличко, то серед інших потенційних кандидатів він також би переміг. У парі з Іриною Верещук з результатом 64% проти 22%, у парі з Олексієм Гончаренком – 68% проти 13%, з Андрієм Пальчевським – 67% проти 20%, з Сергієм Притулою – 63% проти 21%.

Загалом 37% опитаних відмінно або добре оцінюють роботу Віталія Кличка на посаді мера Києва. Ще 39% поставили задовільні оцінки, 22% – погані.

Крім того, 54% киян вважають, що ситуація у Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера покращилася.

Дослідження проводила соціологічна група Рейтинг протягом 26-27 липня серед мешканців Києва методом телефонного опитування.

Всього опитали 2 тис. респондентів, помилка репрезентативності становить не більше 2,2%.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Українці обиратимуть депутатів районних рад та сільського, селищних і міських голів. Старт виборчої кампанії очікується 5 вересня.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг