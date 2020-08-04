Захоплення банку в БЦ Леонардо: суд не обрав запобіжний захід

Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід київському терористові з БЦ Леонардо.

Громадянин Узбекистану Сухроб Карімов заявив, що потребує перекладу тексту підозри на російську мову.

Суддя відхилила таке клопотання, адже Карімов уже 10 років проживає в Україні і повинен розуміти державну мову, оскільки це – одна із головних вимог для отримання посвідки на проживання.

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Прокурор Олександр Жила зауважив, що підсудному надали перекладача, який володіє узбецькою мовою, однак текст підозри на російську мову ніхто перекладати не буде.

Як заявив сам терорист, суть підозри він зрозумів, але не погодився з нею. З початку розслідування Карімов не співпрацює із слідчими.

Судове засідання перенесли на ранок 5 серпня.

Київському терористу Карімову було оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст.258 КК – Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також погроза вчинення зазначених дій.

Стаття передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Громадянин Узбекистану Сухроб Карімов погрожував вибухом в приміщенні банку у центрі Києва.