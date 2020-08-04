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Факти / Україна

Повне відео затримання Карімова, який захопив банк у БЦ Леонардо в Києві

У доступі з’явилося відео затримання Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив відділення банку в бізнес-центрі Леонардо, і заявив, що у нього в рюкзаку вибухівка.

Коли його затримали силовики, злочинець саме перебував у приміщенні разом зі співробітницею банку і журналістом. Він розповідав на камеру про себе.

Затримали чоловіка за лічені секунди. Коли силовики його виводили з приміщення, то тільки попереджали, щоб не стріляти.

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Захоплення банку у центрі Києва

3 серпня громадянин Узбекистану Сухроб Карімов захопив відділення банку у БЦ Леонардо. Персонал і відвідувачів відразу евакуювали, всередині з ним залишалася одна працівниця банку.

Чоловік говорив, що у нього в рюкзаку є вибухівка і вона здетонує навіть якщо його вб’ють.

Близько 15.00 зловмисника затримали. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом теракту.

Джерело: УНІАН

Відео: УНІАН

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