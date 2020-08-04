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Факты / Украина

В Украине анонсировали распродажу тюрем – когда и с чего начнут

6 августа Министерство юстиции начинает большую распродажу тюрем.

Первым выставленным на продажу объектом станет Ирпенский исправительный центр.

Глава ведомства Денис Малюська примет участие в мероприятии, которое будет происходить в пгт. Коцюбинское, где и расположен исправительный центр № 132.

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6 августа министр расскажет о планах дальнейшей продажи и куда будут направлены вырученные деньги.

13 июня 2019 года было принято решение об оптимизации Ирпенского исправительного центра №132 путем консервации. Заклюенных перевели в другое учреждение в августе прошлого года.

Сокращение количества тюрем

В мае стало известно, что в Украине сократят количество тюрем. Денис Малюська завявил, что в Украине ни одна тюрьма не заполнена на 100%, в отличие от следственных изоляторов.

По его словам, государство не может себе позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30-40%.

Источник: Минюст

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