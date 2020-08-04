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Факти / Україна

В Україні анонсували розпродаж в’язниць – коли і з чого почнуть

6 серпня Міністерство юстиції починає великий розпродаж в’язниць.

Першим виставленим на продаж об’єктом стане Ірпінський виправний центр.

Глава відомства Денис Малюська візьме участь у заході, який відбуватиметься в смт. Коцюбинське, де і розташований виправний центр № 132.

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6 серпня міністр розповість про плани подальшого продажу і куди будуть спрямовані виручені гроші.

13 червня 2019 року було пухвалене рішення про оптимізацію Ірпінського виправного центру № 132 шляхом консервації. Ув’язнених перевели в іншу установу в серпні минулого року.

Скорочення кількості в’язниць

У травні стало відомо, що в Україні скоротять кількість в’язниць. Денис Малюська заявив, що в Україні жодна в’язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.

За його словами, держава не може собі дозволити утримання в’язниці, яка завантажена на 30-40%.

Джерело: Мін’юст

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