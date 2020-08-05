В течение лета на фасадах школ в разных районах Киева появились smart-муралы. Герой всех объектов — симпатичный енотик, который то идет в школу с детьми, то сам учится за партой, то читает книгу.

— На годовщину деятельности Образовательного хаба города Киева мы решили подарить учебным заведениям города красивые и полезные арт-объекты. Мы договорились с ведущим киевским художником Виталием Гидеваном. Он создал прекрасные рисунки на фасадах школ в разных районах столицы с енотиком, который является символом Образовательного хаба города Киева, — комментирует заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский.

Эти муралы не только красивы, они еще и мотивируют детей к обучению. А последний, самый большой мурал площадью почти 100 м², мы разместили в самом сердце Охматдет — пусть наш енотик поддерживает и вдохновляет детей со всей Украины, которые приезжают в Киев на лечение, добавил Мондриевский.

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Исполняющий обязанности главного врача Охматдет Юрий Довбня поблагодарил городские власти за такой замечательный подарок. Мурал попросили разместить таким образом, чтобы его видели дети, которые будут проходить лечение в новом корпусе, который недавно начал свою работу.

— Но кроме эстетической стороны, этот мурал содержит и полезную. С помощью QR-кода, который находится на табличке рядом, и дети, и их родители смогут быстро перейти на портал Образовательного хаба города Киева, который является проектом КНП Образовательное агентство города Киева, и бесплатно получить полезные знания. Для малышей — детский сад в режиме онлайн, для школьников — информация о профессиях будущего, а для родителей — получение востребованных навыков XXI века, которые пригодятся как на работе, так и дома, — подчеркнул Довбня.















































Новый корпус Охматдет и школы Киева украсили smart-муралами — КГГА / 12 фотографий

Открытие smart-мурала произошло 4 августа рядом с новым корпусом НДСБ Охматдет (ул. В. Черновола, 28/1).

К слову, в Киеве на улице Генерала Жмаченко, 20 будет построен масштабный реабилитационный центр с необходимой инфраструктурой для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и симптомами ДЦП.