Протягом літа на фасадах шкіл у різних районах Києва з’явились smart-мурали. Герой всіх об’єктів – симпатичний єнотик, який то іде в школу з дітьми, то сам навчається за партою, то читає книжку.

– На річницю діяльності Освітнього хабу міста Києва ми вирішили подарувати навчальним закладам міста красиві та корисні арт-об’єкти. Ми домовились із провідним київським художником Віталієм Гідеваном. Він створив прекрасні малюнки на фасадах шкіл у різних районах столиці з єнотиком, який є символом Освітнього хабу міста Києва, – коментує заступник мера Києва Валентин Мондриївський.

Ці мурали не тільки красиві, вони ще й мотивують дітей до навчання. А останній, найбільший мурал площею майже 100 м², ми розмістили у самому серці Охматдиту – нехай наш єнотик підтримує та надихає дітей з усієї України, які приїздять в Київ на лікування, додав Мондриївський.

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Виконувач обов’язків головного лікаря Охматдит Юрій Довбня подякував міській владі за такий чудовий подарунок. Мурал попросили розмістити таким чином, щоб його бачили дітки, які будуть проходити лікування в новому корпусі, який нещодавно розпочав свою роботу.

– Але окрім естетичної сторони, цей мурал містить і корисну. За допомогою QR-коду, який розташований на табличці поруч, і діти, і їхні батьки зможуть швидко перейти на портал Освітнього хабу міста Києва, що є проєктом КНП Освітня агенція міста Києва, і безкоштовно отримати корисні знання. Для малечі – дитячий садок у режимі онлайн, для школярів – інформація про професії майбутнього, а для батьків – отримання найзатребуваніших навичок ХХІ століття, які стануть в нагоді як на роботі, так і вдома, – підкреслив Довбня.















































Новий корпус Охматдит та школи Києва прикрасили smart-муралами – КМДА / 12 фотографий

Відкриття smart-муралу відбулося 4 серпня поруч з новим корпусом НДСЛ Охматдит (вул. В. Чорновола, 28/1).

До слова, у Києві на вулиці Генерала Жмаченка, 20 буде побудовано масштабний реабілітаційний центр з необхідною інфраструктурою для дітей-аутистів, дітей із синдромом Дауна та симптомами ДЦП.