На Жмаченко, 20 работает реабилитационный центр для больных детей — СМИ

На улице Генерала Жмаченко, 20 будет построен масштабный реабилитационный центр с необходимой инфраструктурой для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и симптомами ДЦП.

Уже почти 20 лет в Днепровском районе Киева на улице Генерала Жмаченко, 20 работает духовно-просветительский центр ресоциализации Варнава, где заботятся о сиротах, проводят социальную реабилитацию для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и симптомами ДЦП, помогают людям с нарушениями зрения, слуха, переселенцам из Донбасса и всем, кто нуждается в помощи.

Журналисты пообщались с родителями, которые рассказали о значительном прогрессе в развитии детей после посещения сеансов реабилитации. По словам руководителя Центра Варнава Валерия Решетинского, преподаватели проводят разнообразные занятия с детьми от рисования до изучения букв. К каждому малышу — индивидуальный подход, занятия проводятся бесплатно.

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Центр реабилитации построили на пустыре, теперь он будет расширяться из-за увеличения количества людей, нуждающихся в помощи. Получив все разрешительные документы, работники самостоятельно наняли технику и вывезли оттуда 200 камазов мусора.

Политические и экономические кризисы, что углубились из-за коронавируса, существенно увеличили количество людей, нуждающихся в помощи. Поэтому в центре планируют расширять территорию.

Здесь построят новую клинику и жилье для людей, проходящих реабилитацию. А также современную школу и детский сад, многопрофильный центр развития ребенка, спортивные локации, творческие, художественные, компьютерные и другие студии для интеллектуального и физического развития детей.

Деятельность Центра не ограничивается Украиной, его специалисты обмениваются эффективными методами работы с партнерскими благотворительными организациями в США, Европе, Австралии и других странах мира.

К слову, компания Eldorado завершила благотворительную программу по поддержке украинских больниц в борьбе с последствиями пандемии Covid-19. Суть проекта заключалась в передаче ста комплектов бытовой техники первой необходимости.

Источник: ТРК Киев